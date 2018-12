später lesen Kommunalpolitik Gesteinabbau: Dialog in der Vulkaneifel kann weitergehen Teilen

(sts) Die Planungsgemeinschaft Region Trier (PLG) hat dem Anliegen des Kreises Vulkaneifel, den sogenannten Lösungsdialog zur Rohstoffsicherung fortzusetzen, entsprochen. Ursprünglich hatte sich die PLG in seiner Sitzung am Montag mit dem derzeitigen Konzept, das knapp 1000 Hektar Rohstoffsicherungsflächen (831 Hektar Vorranggebiete plus 154 Hektar Vorbehaltsgebiete) und weitere 481 Hektar bereits genehmigte Fläche, insgesamt also 1466 Hektar umfasst, befassen wollen.