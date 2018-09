später lesen Landfrauen Gesunde Kräuter aus der Natur Teilen

Die Landfrauen Vulkaneifel laden zu einer Kräuterführung am Samstag, 23. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr ein. Treffpunkt ist am Reinertshof in Esch. Kursleiterin ist Liesel Keller aus Esch. Anmeldungen nimmt Uschi Schifferings, Telefon 06594/677 entgegen.