Touristinfo und Arbeitsplätze bleiben in Bad Bertrich erhalten, die Verwaltung geht aber nach Daun als Zentrale der Gesundland Vulkaneifel. Alle touristischen Aufgaben des Kurorts werden ab 2019 dort gebündelt. Der Kurort in der Verbandsgemeinde Ulmen verdoppelt seine Anteile an der GmbH.