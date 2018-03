später lesen Gewerbe Gewerbeverein lädt ein zur Verlosung am Montag Teilen

(red) Die Entscheidung rückt näher. 158 000 Lose wurden in Dauner Fachgeschäften an Kunden nach einem Einkauf verschenkt. Sofern in den einzelnen Geschäften noch Lose vorhanden sind, werden diese auch noch bis zum 8. Januar ausgegeben. Das meldet der Dauner Gewerbe- und Verkehsverein in einer Pressemitteilung. Zu gewinnen gibt es dabei als ersten Preis ein Auto und zwar einen Ford KA plus im Wert von 13 400 Euro. Als zweiter Preis winkt ein Reisegutschein in Höhe von 400 Euro und als dritter Preis ist ein Dauner Taler im Wert von 300 Euro zu gewinnen. Der vierte Preis ist ebenfalls ein Dauner Taler im Wert von 200 Euro und als fünfter Preis ist ein Taler im Wert von 100 Euro zu gewinnen.