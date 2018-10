später lesen Vereine Gillenfeld bekommt nun auch ein Reparatur-Café Teilen

(red) Das neue Reparatur-Café in Gillenfeld, die „Jellweda Fleckstuff“, wird am Montag, 15. Oktober, um 15 Uhr im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier im Pfarrgemeindehaus (Schulstraße 5 in Gillenfeld) eröffnet.