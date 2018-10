Goldgräber werden in Daun fündig

(red) Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun die Aktion „Goldrausch“. In diesem Jahr machen ab Samstag, 13. Oktober, rund 60 Fachgeschäfte mit einem Aktionsplakat wieder darauf aufmerksam und laden ein, beim Gewinnspiel mitzumachen.

Zu gewinnen gibt es Gutscheine und als Hauptpreis einen echten Goldbarren. Diese Aktion endet am 28.Oktober, wenn der verkaufsoffene Sonntag ansteht. Die Geschäfte haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. So kann der Barren gewonnen werden: In einem der Schätzkästchen der teilnehmenden Geschäfte ist der Goldbarren versteckt. Dieser kann nur von dem gewonnen werden, der in diesem Fachgeschäft eine Teilnahmekarte ausgefüllt hat. Wer also eine möglichst große Chance, den Barren zu gewinnen, haben will, sollte alle teilnehmenden Geschäfte aufsuchen, um dort eine Teilnahmekarte auszufüllen.