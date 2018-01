später lesen Polizei Gullydeckel ausgehängt Teilen

(red) In der St.-Laurentiusstraße in Daun sind laut Polizei am späten Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr mehrere Gullydeckel ausgehängt worden. Der oder die Täter konnten ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.