Neustart im Dauner Traditionshotel

Gut sechs Monate nach der Schließung wird das Goldende Fässchen heute vom neuen Eigentümer Thorsten Mauer wieder eröffnet. Vier Mitarbeiter hat er schon eingestellt, am endgültigen Konzept arbeitet er noch. Von Helmut Gassen

Nach 90 Jahren endete am 14. Januar ein Stück Dauner Hotellerie - und Gastronomiegeschichte: Das Hotel zum Goldenen Fässchen in der Rosenbergstraße wurde geschlossen. Nachdem seine Eltern Franz und Annemie Berlingen Ende vergangenen Jahres innerhalb weniger Tage gestorben waren, schlossen Ralf Berlingen (50), der seit Ende der 1990er Jahre im Betrieb arbeitete, und sein Bruder Johannes das Hotel aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen.

30 Zimmer gab es im Hotel, gut bürgerliche Küche, einen Schankraum und Räume für Feste und Veranstaltungen.

Einige Monate verhandelte Johannes Berlingen, der Sachverständiger sowie Berater für Hotel- und Gaststättenbetriebe ist und an der Hochschule Wilhelmshaven im Fachbereich Wirtschaft unterrichtet, mit rund 15 Interessenten für das Dauner Traditionshotel. „Da waren aber nur drei bis vier seriöse dabei“, sagt Ralf Berlingen.

Mit einem von ihnen ist man handelseinig geworden: Das Hotel ist verkauft worden und es geht nach gut sechsmonatiger Schließung weiter. Neuer Eigentümer ist Thorsten Mauer, Geschäftsführer des Dauner Getränkehandels Schreiner, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nadine Konrads das Goldene Fässchen als Hotel Garni (siehe Info) weiterführen will.

Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, Ralf Berlingen darf lediglich sagen, „dass der Preis unter einer Million Euro liegt.“

Für den 50-jährigen bedeutet der Verkauf, dass er sich eine neue Bleibe und einen neuen Job suchen muss, wichtig ist für ihn aber, dass eine Last von seinen Schultern ist. „Ich bin froh, dass es verkauft ist. Nun kann ich mich endlich um mich selbst kümmern“, sagt er.

Seit 1. Juli gehört das Hotel dem neuen Besitzer. Der 42-Jährige ist in Daun zur Schule gegangen und war vor seiner Tätigkeit beim Getränkehandel Schreiner, die er seit Anfang des Jahres ausübt, bei der Bitburger Braugruppe für den Bereich Gastronomie zuständig.

Warum hat er das Goldene Fässchen gekauft? „Ich hätte es schade gefunden, wenn das Haus geschlossen bleibt. Es ist für Daun ein Gewinn, wenn das Haus und die Betten erhalten bleiben“, sagt Mauer. Er selbst wird das Hotel aber nicht führen. „Meine Lebensgefährtin wird das Hotel leiten. Ich selbst bleibe weiterhin Geschäfts- führer bei Getränke Schreiner“, sagt er.

Pünktlich zum am Donnerstag beginnenden Eifel Rallye Festival wird das Hotel heute wieder eröffnet. Für die Zeit der Rallye „ist das Haus auch schon gut belegt, aber noch nicht ausgebucht. Anfragen kommen aber jeden Tag rein“, sagt Thorsten Mauer.

Die Vorbereitungen für die schnelle Eröffnung gestalteten sich relativ einfach. „Wir haben alles nur auf Vordermann gebracht, das waren nur Kleinigkeiten. Der ursprüngliche Charme des Hauses bleibt erhalten“, sagt Mauer. Vier Mitarbeiter hat er für den Start schon eingestellt. Die schnelle Eröffnung ist aber nur ein erster Schritt. „Wir sind noch in der Findungsphase, wir wissen noch nicht ganz genau, was wir hier noch verändern werden. So ist es noch nicht klar, was mit der Gastronomiefläche oder mit der Kneipe passiert. Wir werden das Haus im Winter renovieren und im Frühjahr 2019 das Hotel offiziell neu eröffnen. Bis dahin wird auch das endgültige Konzept stehen“, erklärt der neue Besitzer.

FOTO: TV / Helmut Gassen