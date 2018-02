33 Mannschaften mit etwa 330 Spielern kämpfen am Wochenende beim Jugendfußballturnier in Daun um Pokale und Preise.

(red) Der TuS Daun veranstaltet zum elften Mal sein Jugendfußballturnier. 33 Mannschaften mit etwa 330 Spielern in den Bambini-, F-, E-, D-, C- u. B –Jugend-Mannschaften werden am Samstag (10 bis 17.30 Uhr) und Sonntag (10 bis 18.30 Uhr), 24./25. Februar, in der Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wieder um Pokale und Preise kämpfen.