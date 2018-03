Hallensport mit dem Ski-Club startet nächste Woche

(red) Im Winterhalbjahr 2017/2018 bietet der Ski-Club Daun seinen Mitgliedern die Möglichkeit der sportlichen Betätigung in der Halle. Weiter geht es am Donnerstag, 11. Januar. Start ist um 19 Uhr. Wie gewohnt treffen sich die Sportler in der neuen Turnhalle der Grundschule Daun, Eingang Freiherr-vom-Stein-Straße. Übungsleiterin Sabine hat sich wieder vorbereitet und wird mit musikalischer Unterstützung dafür sorgen, dass die Teilnehmer mit Lust und Laune die Übungen angehen und so für die eigene Fitness sorgen.