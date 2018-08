(HG) Auch die heißeste Dauner Kirmes geht ein mal zu Ende: Zehntausende von Besuchern und zum Abschluss der ganztägige Laurentiusmarkt: das Volksfest der Eifel war ein voller Erfolg. Die 3000 Meter langer Marktstraße war voller Händler und Kunden.

Bei Temperaturen von bis 35 Grad war die Kirmes insgesamt sehr gut besucht. Der Kirmesdienstag war von den Besucherzahlen her etwas schwächer. Wie bei der Eröffnung am Samstag, war auch der Kirmes-Mittwoch wieder Ziel von Tausenden Besuchern, die sich bei Musik und an den Getränkeständen trafen und das Fest erst in der Nacht ausklingen ließen.⇥ Foto: Helmut Gassen