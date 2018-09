später lesen Darscheid Herbstcamp für Kinder in der Natur Teilen

Das NaturErlebnisZentrum Darscheid bietet in Kooperation mit der Jugendpflege Daun von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. September, ein Herbstcamp für Kinder ab sieben Jahren an. Geboten werden viele Aktionen in der Natur und um die Natur, in denen gemeinsam etwas für die Umwelt getan wird.