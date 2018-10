Herbststimmung in und um Daun

(mh) Auch wenn einem die Temperaturen etwas anders weismachen wollen und fast nochmal zu einem Bad im Maar einladen wollen: Der Herbst hält Einzug in die Vulkaneifel – und mit ihm viele bunte Farben.

Davon kann man sich am besten bei einer Wanderung überzeugen. Wer beispielsweise auf dem Eifelsteig bis hoch in den Wehrbüsch zum Kriegerdenkmal marschiert, bekommt einen schönen Blick auf Daun (samt Verkehrsgarten im Vordergrund), das sich in die herbstlich gefärbten Wälder schmiegt. ⇥Foto: Mario Hübner