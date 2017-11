später lesen Hier kommt der Nikolaus Teilen

Üdersdorf (red) Das an jedem ersten Mittwoch im Monat angebotene Seniorentreffen der Ortsgemeinde Üdersdorf ist am Mittwoch, 6. Dezember, um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle bei der Grundschule. Da gibt es Weihnachtslieder, und auch der Nikolaus kommt.