später lesen Selbsthilfegruppe Hilfe für Krebspatienten Teilen

Twittern

Teilen



Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Vulkaneifel-Daun mit dem Einzugsgebiet Eifel, Mosel und Trier trifft sich am Freitag, 12. Januar, um 15 Uhr in der Alten- und Krankenpflegeschule des Maria-Hilf-Krankenhauses in Daun. Die Gruppe wird von Lothar Bouillon geleitet.