später lesen Wahl Horst Well ist Ortbürgermeister in Walsdorf FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

Twittern

Teilen



(mh) Nicht nur der Rat der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein wurde am Sonntag gewählt und eine Vorauswahl getroffen, wer die neue VG künftig führt – in Walsdorf wurden die Bürger auch in der Frage, wer künftig ihren Ort führen soll, zur Urne gebeten.