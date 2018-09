später lesen Gesundheit Gut leben trotz chronischer Erkrankung Teilen

(red) Jedes vierte Kind leidet an einer chronischen Erkrankung. Das zeigt der Kinder- und Jugendreport der DAK Gesundheit. Ergänzend zur Beratung durch den Kinderarzt bietet die Krankenkasse deshalb am Mittwoch, 26. September, eine Hotline an.