Hütte und Wohnwagen in Flammen

Nohn (red) An den Nohner Wasserfällen hat es auf dem Gelände eines Angelweihers an der Landesstraße 68 zwischen Oberehe-Stroheich und Nohn am Freitagnachmittag einen Brand gegeben. Laut Polizei brach das Feuer in einer Holzhütte und in zwei auf dem Areal festinstallierten Wohnwagen aus.