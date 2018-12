(red) „Auf vier Pfoten durch das Jahr 2019“: Unter diesem Motto hat die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen zum fünften Mal einen Hundekalender aufgelegt und bietet diesen zum Verkauf an.

Der Erlös fließt an die „Aktion Unvergessen“, mit der das Bundeswehr-Sozialwerk einsatzgeschädigte Soldaten, deren Familien oder Hinterbliebene unterstützt. Und so kamen in den vergangenen Jahren schon mehr als 20 000 Euro zusammen. Die Kalender können beim Bundeswehrsozialwerk (www.bundeswehr-sozialwerk.de, Telefon 0211/7959-2515) bestellt werden.