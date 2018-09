später lesen Freizeit In den Ferien Neues probieren? Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Thomas-Morus-Gymnasium in Daun bietet wieder Ferienworkshops an. Das Programm richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige. Wer Interesse hat, sollte sich bis Freitag, 14. September, anmelden. Los geht es am Donnerstag, 4. Oktober, mit einem Computer-Workshop „Programmieren wie die Profis“, bei dem es darum geht, einfache Programme zu schreiben.