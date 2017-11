Die Polizei Daun sucht Zeugen, die eine illegale Abfallentsorgung in Mannebach (Verbandsgemeinde Kelberg) beobachtet haben könnten.

Unbekannte haben zwischen dem 21. und 28. November rund 60 Neonröhren und mehrere Meter Kabelleerrohr in einem Waldgebiet bei Mannebach in der Verbandsgemeinde Kelberg abgelagert (zwischen Reimerath und der Bundesstraße 410). Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260.