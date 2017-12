Vier Kandidaten treten in Kelberg an

Noch gut sechs Wochen, dann wird in der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Karl Häfner (CDU) geht 2018, nach dann 34 Jahren im Amt, in Pension. Wer will seine Nachfolge antreten? Fünf Bewerbungen, darunter eine von einer Frau, sind eingegangen, über die der Wahlausschuss nun geprüft und entschieden hat. Ergebnis: Vier Bewerber, allesamt aus der VG, sind für die Wahl am 14. Januar zugelassen worden. Es sind Thomas Brost (52) aus Berenbach, Guido Knipp (54) aus Kelberg, Hans-Peter Mendel (44) aus Kaperich und Johannes Saxler (56) aus Kelberg-Köttelbach. Woran ist die Bewerbung der Frau gescheitert? „Sie hat bis zum Einreichungsschluss in dieser Woche weder die erforderlichen Unterstützungsunterschriften noch eine Wählbarkeitsbescheinigung vorgelegt“, berichtet Bürgermeister Häfner.

Auch in der Verbandsgemeinde Daun wird Mitte Januar ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Dort ist das Feld der Bewerber allerdings sehr überschaubar: Amtsinhaber Werner Klöckner (CDU) wird sich ohne Konkurrenz dem Votum der Bürger stellen. Für ihn nicht ungewohnt: Schon 2009 hatte sich kein Gegenkandidat gefunden. Klöckner (58) ist seit 1994 Bürgermeister der größten Verbandsgemeinde (knapp 23.000 Einwohner) im Kreis Vulkaneifel.

