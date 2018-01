später lesen Wirtschaft Info-Tag für Existenz-Gründer Teilen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel in Daun lädt für Donnerstag, 25. Januar, 10 bis 16 Uhr, zum ISB-Beratertag ein. Den Tag gestaltet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in den Räumen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in der Mainzer Straße 24 in Daun. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler, die beim ISB-Beratertag Gelegenheit haben, sich vor Ort über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zur Realisierung ihrer Vorhaben zu informieren. Anmeldung bis spätestens Montag, 22. Januar.