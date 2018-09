später lesen Vortrag Info zum Thema Patientenverfügung Teilen

Twittern

Teilen



Über das Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ referiert Notar Martin Eimer am heutigen Montag, 24. September, ab 19 Uhr im Gemeindesaal in Schönbach. Fragen wie „Wer regelt den Alltag, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage bin?