Interessierte können am Sonntag, 13. Mai, dem Internationalen Museumstag, von 11 Uhr bis 16.30 Uhr im Vulkanmuseum in Daun anhand von Bildern, Tafeln, Modellen und von Originalgesteinen und –Mineralien in die spannende Welt der Vulkane eintauchen. Um 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einer kostenlosen Führung durch das Museum teilzunehmen.