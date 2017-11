später lesen Jazz im Kleinen Landcafé Teilen

Kerpen (red) Die Band Infinity tritt am Samstag, 25. November, 20 Uhr, im Kleinen Landcafé in Kerpen auf. Die Faszination des Jazz lebt von der musikalischen Begegnung und deren unendlichen Möglichkeiten: Der Bonner Kontrabassist Markus Quabeck bringt an diesem Abend drei seiner Lieblingsmusiker mit ins Landcafé: Markus Quabeck (Kontrabass), Carl Herrlich (Schlagzeug), Roland Garbusinski (Saxophon) und Andreas Gerbig (Gitarre).