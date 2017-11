Wittlich (red) Mit dem Stilmix aus modern Jazz mit Funk- und Rockeinflüssen sowie akustischen Parts gastiert das Katharina-Maschmeyer-Quartett am Samstag, 25. November, in Wittlich. Nach drei regulären Studioalben und einer Live-LP hatte das Quartett im September 2016 erstmalig ein Tribute-Album veröffentlicht.



Karten für das Konzert in Wittlich gibt es für 18, 16 oder fünf Euro an allen bekannten Wittlicher Vorverkaufsstellen, an der Abendkasse und im Internet unter der Adresse <%LINK auto="true" href="http://www.jazzclub-wittlich.de" text="www.jazzclub-wittlich.de" class="more"%>. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Casino.