„Jede und jeder kann etwas bewegen“

„Der Prozess lohnt sich für unser Dorf“

Alfred Gundert, Ortsbürgermeister Gefell (etwa 110 Einwohner): „Wir sind zum Glück ein kleines Dorf, in dem viele Aspekte des WEGE-Prozesses von selbst geschehen. Es fällt hier leicht, jeden persönlich anzusprechen und einzubinden. Da werden dann auch schon mal Äpfel für unsere älteste Bürgerin geerntet, damit sie einkochen kann. Es gibt ein kostenloses Helferfest nach dem Rallye-Festival oder Karnevals- und Nikolausabende. Aber es muss jemanden geben, der die Dinge anstößt: bei uns zum Beispiel den Café- und Spielenachmittag für Ältere oder unsere Dorf-App, die in Eigenregie funktioniert. Bald läuft auch die stündliche ÖPNV-Anbindung an. Als Nächstes sanieren wir mit vereinten Kräften aus dem Dorf den Backes.“

Egon Bauer, Ortsbürgermeister Bleckhausen (rund 300 Einwohner): „Wir hatten vor anderthalb Jahren eine Zukunftskonferenz im Dorf mit sechzig Teilnehmern, also mit großem Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Es haben sich durchlässige Gruppen gebildet, die konkret etwas auf den Weg bringen, wie etwa ein Jahreszeitenfrühstück oder regelmäßige Frühschoppen, seit es die Gaststätte im Dorf nicht mehr gibt. Im Frühjahr beginnt der Bau unseres Mehrgenerationenplatzes – da können Kinder spielen, Jugendliche sich treffen oder alle Altersklassen Boule spielen. Der WEGE-Prozess lohnt sich für uns als Dorf auf jeden Fall!“