(red) Der Jugendliturgiekreis der Pfarreiengemeinschaft Bitburg lädt ein zum Jugendgottesdienst der anderen Art am Sonntag, 23. September, 17 Uhr, in die Pfarrkirche Liebfrauen in Bitburg.