  Waldbauverein Daun besucht Kanada

(red) Der Waldbauverein Daun hatte eine Reise als Lehrfahrt in die kanadische Provinz Alberta organisiert. Dort erkundete die Gruppe die Nationalparks Banff und Jasper, besuchte die Städte Edmonton und Calgary, und befuhr die endlosen Weiten der Prärie und die Badlands. Auf einer Farm wurde die Gruppe über den Getreideanbau in Kanada informiert. In der Kleinstadt Hinton drehte sich ein ganzer Tage um die Forstwirtschaft in Kanada. Das Forschungsinstitut FRI Research und die Ausbildungsstätte für Waldbrandbekämpfung, das Hinton Training Centre stellten in Vorträgen ihre Arbeit vor. Einige Teilnehmer besuchten noch das Westfraser Sägewerk.⇥ Foto: privat