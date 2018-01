später lesen Polizei Karnevalseinsätze für die Polizei Teilen

(mh) In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei zweimal zu Kappensitzungen ausrücken, bei denen es Streit gab. In Darscheid gerieten ein junger Mann und eine Frau, beide aus der Verbandsgemeinde Daun, in Streit. Dieser gipfelte darin, dass die Frau den Mann heftig am Hals kratzte. In Kradenbach stritten sich zunächst zwei junge Männer aus der VG Daun. Als die Freundin eines der Männer sich einschaltete, eskalierte die Situation. Auch hierbei wurde der Kontrahent von der Frau derart heftig im Gesicht gekratzt, dass die Wunden im Krankenhaus behandelt werden mussten.