Kirchengemeinde Daun startet eine neue Reihe

(red) Die Kirchengemeinde St. Nikolaus startet in Zusammenarbeit mit Dekanatskantor Hubert Blaum und Künstlern aus der Region eine neue Reihe, die unter der Überschrift „Vier-Jahreszeiten-Matinee“ am Samstag, 11. August, um 11.30 Uhr in der Nikolauskirche Daun beginnnt.