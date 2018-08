später lesen Schule „Kinder aus aller Welt“ in Mehren FOTO: TV / Grundschule Mehren FOTO: TV / Grundschule Mehren Teilen

(red/fpl) Die Grundschüler in Mehren haben sich mit dem Thema „Kinder aus aller Welt“ befasst: Sie lernten Spiele fremder Länder kennen, typische Gerichte oder das Leben in Südamerika. Andere befassten sich mit Kindern in Afrika oder der Kunst der Aborigines.