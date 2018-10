später lesen NATUR Kinder erkunden Höhlen Teilen

(red) Geocaching bei den Höhlen am Mühlenberg für Kinder von sechs bis zwölf in Begleitung mindestens eines Erwachsenen wird am Montag, 8. Oktober, angeboten. Treffpunkt: 14 Uhr, Wanderparkplatz an den Höhlen.