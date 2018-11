Kinder helfen Kindern: Aktion an der Drei-Maare-Realschule

(red) Spielsachen und Süßigkeiten wandern in Schuhkartons, Schulutensilien, Schals und Mützen – alles weihnachtlich verpacken, mit Aufklebern zwecks Zuordnung vom Kindergarten- bis zum Teenageralter versehen und fertig.

Es muss schnell gehen, denn abends wird der Konvoi erwartet, der die Weihnachtspäckchen abholt, um sich auf eine lange Reise nach Osteuropa zu machen. Wie in den vergangenen sechs Jahren beteiligte sich die Drei-Maare-Realschule plus an der Aktion ,,Kinder helfen Kindern“, die vom Round Table Deutschland organisiert wird. Insgesamt wurden am 5. November hier 118 Päckchen gepackt – dies mit tatkräftiger Unterstützung der Streitschlichter der Schule, allesamt Zehntklässler. ⇥Foto: Melanie Spindler