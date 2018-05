später lesen Freizeit Kinder auf den Spuren der Eifelindianer Teilen

(red) In den kommenden Sommerferien organisiert das Familien-Forum Vulkaneifel in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Vulkaneifel eine Kinderferien-Betreuung in den letzten beiden Ferienwochen. Vom 23. Juli bis zum 3. August heißt es dann für die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren: raus in die Natur.