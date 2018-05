„Sagt, was euch bewegt!“. Unter diesem Motto wird am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus Kirchweiler das erste Kinder- und Jugendforum für Kirchweiler und Hinterweiler veranstaltet. Welche Freizeitangebote fehlen mir? Was geht mir auf die Nerven? Moderator ist VG-Jugendpfleger Rüdiger Herres. Erwachsene dürfen ab 11.30 Uhr hinzukommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.