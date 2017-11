später lesen Kindernachmittage im Haus der Jugend Teilen

Gerolstein (red) Auch im neuen Jahr gehen die Nachmittage für Kinder (sieben bis zwölf Jahre) freitags von 15 bis 18 Uhr im Haus der Jugend Gerolstein weiter. "Aus Alt mach Neu" heißt es am Freitag, 19. Januar, und "Wir experimentieren was das Zeug hält" am Freitag, 23. Februar.