Kinofreunde, die Überraschungen lieben und ausgewählte Filmhighlights schon vor offiziellem Kinostart sehen möchten, können am Montag, 7. Mai, zur ersten „Sneak-Preview“ in den Kinopalast nach Daun kommen. Doch was gezeigt wird, bleibt bis zum Filmbeginn geheim. Anmoderierte Filme werden in Verbindung mit witzigen Gewinnspielen für nur fünf Euro angeboten.