Der Förderverein Lions Club Vulkaneifel lädt für Samstag, 29. September, um 18 Uhr zu seinem vierten Konzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein. Auftreten werden mit „Horns on Fire“ und „Concor5“ wieder exzellente Musiker.