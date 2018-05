Kneippbecken bleibt noch trocken

(mh) Auch wenn die Wetterprognose Sonne und 25 Grad fürs Wochenende verspricht, wird es mit einer Abkühlung in der Kneippanlage im Kurpark Daun nichts. Das Becken ist leer und auch die öffentliche Zapfanlage für Mineralwasser ist trocken. Den Grund dafür nennt auf TV-Anfrage Thomas Räthlein, Leiter der Kur- und Freizeitbetriebe Daun: „Bei einer Untersuchung ist festgestellt worden, dass der Kanal dort sanierungsbedürftig ist.“ Erst wenn die Schäden behoben sind, wird also auch wieder Wasser fließen. Laut Stadtbürgermeister Martin Robrecht kostet die Sanierung rund 50 000 Euro, der Auftrag sei bereits vergeben. Wann es losgeht, ist allerdings noch offen. Also die gleiche Situation wie im Vorjahr, wo das neue geflieste Becken auch über Monate wegen baulicher Probleme nicht genutzt werden konnte. Übrigens: Die Toilettenanlage im Kurpark bleibt vorerst ebenfalls geschlossen. Foto: Mario Hübner