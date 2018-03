Keine Experimente: Die Wähler in der VG Kelberg haben sich für ein bekanntes Gesicht, das sich im Gebiet zwischen Neichen und dem Nürburgring bestens auskennt, entschieden.

Und das in in einer Deutlichkeit, wie sie von vornherein nicht unbedingt zu erwarten war. Fast 80 Prozent der Stimmen hat Johannes Saxler bekommen, ein enormer Vertrauensvorschuss für den 56-Jährigen, der vom Büroleiter zum Bürgermeister wird. Dass er als Favorit ins Rennen gehen würde, war klar, aber dass er so klar gewinnen würde, hätte wohl kaum jemand vorausgesagt. Schließlich hatte Thomas Brost als Hauptkontrahent ja auch einiges in die Waagschale zu werfen.

s.sartoris@volksfreund.de