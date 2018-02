später lesen Musik Ein Requiem in zwei Versionen Teilen

Twittern

Teilen



Der Kulturkreis Daun präsentiert am Samstag, 10. März, 17 Uhr in der Nikolauskirche in Daun und am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr in der Lebensbaumkirche in Manderscheid zwei Aufführungen eines Konzerts.