Berufliche und private Weiterbildung auch online

Die Kreisbibliothek Daun bietet über Onleihe RLP Kurse aus Bereichen wie Wirtschaft, Steuern oder Computernutzung.

(red) www.onleihe-rlp.de: Das ist die wichtigste Adresse für die Ausleihe von digitalen Medien in Rheinland-Pfalz, denn an der Onleihe Rheinland-Pfalz beteiligen sich mittlerweile 77 Bibliotheken aus allen Regionen des Landes, darunter auch die Kreisbibliothek in Daun. Sie ist seit Juli 2014 im Verbund. Die Leser der an der Onleihe beteiligten Bibliotheken können mittlerweile auf einen Bestand von mehr als 81 000 elektronischen Medien zugreifen.

Im Juli dieses Jahres wurde zum ersten Mal die Rekordzahl von mehr als 100 000 Ausleihen in einem Monat erreicht. Neben der Ausleihe von E-Medien bietet die Onleihe Rheinland-Pfalz seit Januar auch Online-Kurse für die berufliche und private Weiterbildung an. Das Angebot umfasst unter anderem Sprachlernkurse, Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen sowie Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Angebote rund um die Themen Computernutzung, Programmierung und Bildbearbeitung. Bereitgestellt werden die Kurse in Zusammenarbeit mit erfahrenen Anbietern. Die Kursreihe „Ich will Deutsch lernen“, die vom Deutschen Volkshoch-

schulverband entwickelt wurde, ist ebenfalls Teil des E-Learning-Angebots.

Die Nutzung der Kurse ist kostenlos und rund um die Uhr möglich. Notwendig ist nur ein gültiger Bibliotheksausweis der Kreisbibliothek oder einer der Bibliotheken, die sich an der Onleihe RLP beteiligen. Über die Onleihe und ihre Möglichkeiten informiert die Kreisbibliothek. Interessenten können einen Termin (Telefon 06592/933-423) ausmachen, um eine individuelle Einführung vor Ort zu erhalten.