Kreiskommission unterwegs

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ startet erneut. Am Dienstag, 8. Mai, besucht die Kreiskommission die drei Teilnehmergemeinden. Treffpunkt zum Rundgang durch Tettscheid ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, in Üdersdorf um 13 Uhr an der Alten Schule und in Schalkenmehren um 16 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels Michels. Die Bürger sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Die beiden erstplatzierten Gemeinden werden den Landkreis Vulkaneifel im Bezirksentscheid der Region Trier, der voraussichtlich im Juni 2018 stattfindet, vertreten. Das Ergebnis des Kreiswettbewerbes wird am Freitag, 11. Mai, ab 10.00 Uhr auf der Internetseite des Landkreises (www.vulkaneifel.de) bekanntgegeben.