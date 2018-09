später lesen Bildung Kreissportfest: GSG hat die Nase vorn Teilen

Twittern

Teilen



(red) Wie bereits in den Jahren zuvor hat das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Daun den ersten Platz in der Schulwertung beim Kreisjugendsportfest erreicht. Die Schule setzte sich gegen das St.-Matthias-Gymnasium Gerolstein (SMG) sowie das Thomas-Morus-Gymnasium Daun (TMG) durch.