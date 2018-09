später lesen Kommunalpolitik Kreistag: Über Resolution wird später entschieden Teilen

Twittern

Teilen



(sts) In der Diskussion um die Zukunft des Gesteinsabbaus in der Vulkaneifel hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung nicht auf eine gemeinsame Resolution verständigen können. Die Grünen, die über ihren Entwurf mit der Überschrift „Keine neue Gesteinsabbauflächen in der Vulkaneifel“ (der TV berichtete) abstimmen lassen wollten, fanden dafür keine Mehrheit, stattdessen wurde der Tagesordnungspunkt vertagt.