(red) Eine Krippenausstellung öffnet am Wochenende, 10. und 11. November, bei Elmar Schmitz in Strotzbüsch, Im Hofgarten 13 b. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 13 bis 18 Uhr. Die Besucher erwarten selbstgebauter Weihnachtskrippen, Miniaturen-Krippen und Holzdekoration für die Weihnachtssaison.

Auch Südtiroler Krippen-Figuren in Holz und Kunststein sowie Weihnachtsschmuck werden ausgestellt. Die Ausstellung ist bis Weihnachten an Wochenenden (außer am am 18., 23. und 24. November sowie am 1. Advent) geöffnet.