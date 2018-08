später lesen Soziales Landesbeauftragter für Integration zu Gast in Hillesheim Teilen

(red) Der Beauftragte für Migration und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, Miguel Vicente, ist am Donnerstag, 20. September, 19.30 Uhr, zu Gast im Pfarrheim in Hillesheim. Die Integration von Menschen aus anderen Herkunftsländern ist kein neues Thema in Deutschland.