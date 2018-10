später lesen Behörden Neue Leiterin der Landesfinanzkasse Daun Teilen

(red) Stefanie Weischer ist zur neuen Leiterin der Landesfinanzkasse Daun ernannt worden. Ihre Bestellungsurkunde erhielt sie in dieser Woche in Mainz von Finanzministerin Doris Ahnen. Gleichzeitig wurde der bisherige Vorsteher Klaus Fischer in den Ruhestand verabschiedet.